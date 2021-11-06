جامعة عين شمس تنظم ندوة حول برامج الشهادات المهنية

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نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم السبت، الندوة التعريفية الثانية لبرامج الشهادات المهنية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و افتتح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، الندوة بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس؛ كذلك الدور الفعال الذي تقوم به الجامعة من اجل التطوير والتحسين المستمر لكافة انظمة العمل وآلياته مما يحقق صورة مشرفة لجامعة عين شمس بين نظيراتها من الجامعات الإقليمية والمحلية والدولية.

و اوضحت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مزايا الدراسة في برامج الشهادات المهنية بكلية التجارة جامعة عين شمس والتى تحتوي على اكثر من ١٥ برنامج في مجالى الادارة والمحاسبة والمرتبطين بمجالات سوق العمل بالإضافة إلى الاعتماد الدولى لجامعة عين شمس خلال العام الحالي ٢٠٢١ والتى حققت فيه جامعة عين شمس مركز متقدم وفقا لتصنيف QS ranking ( 5 stars).

كما أكدت على ان نجاح البرنامج يرتبط بوجود نخبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس سواء على المستوي الاكاديمى أو المهني فالكثير منهم يعتلي مراكز رائدة في مؤسسات هامة في الدولة. بالإضافة إلى سعي كلية التجارة بجامعة عين شمس الدائم إلى تطوير مقرراتها ومناهجها بصورة تتلائم مع خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

وخلال الندوة قدم منسقي برامج الشهادات المهنية لبرنامجي إدارة الاعمال د.منى الشريف، والمحاسبة د.محمد الباز عرضا تعريفيا لبرامج الماجستير في إدارة الاعمال MBA؛ الدكتوراه المهنية في إدارة الاعمال DBA؛ الماجستير المهني في المحاسبةMPA حيث اشتمل العرض على التعريف بالهيكل الدراسي للبرامج؛ مدة الدراسة؛ التخصصات المتاحة بكل برنامج؛ المسار الدراسي للبرامج المهنية.