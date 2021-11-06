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«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر

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«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر «الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر

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قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن السعي في ‏طلب العلم فرض ديني ‏ومطلب حضاري، وقد تكفل الله برفع شأن ‏العلم وأهله، موضحًا ‏أن الاحتفال بالمجتهدين والمجتهدات من الطلاب ممن كرسوا أوقاتهم ‏طوال العام ‏لتحصيل العلم، يأتي تقديرا لهذه الجهود، فإن أقل ما يمكن أن يُقدم لهم هو التعبير من ‏خلال هذا الحفل عن مدى فخر واعتزاز الأزهر بما قدموه من جهود، ‏تشجيعًا لهم على ‏بذل المزيد.

وأكد وكيل الأزهر، خلال حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر، والبالغ عددهم 213 طالبًا وطالبة، والذي نظمته السفارة التايلاندية بالقاهرة، أن الأزهر يولى أبناءه الوافدين اهتماما كبيرا، فهم سفراؤه في أوطانهم، ويعمل على تذليل ‏شتى العوائق ‏التي تواجههم حتى يصقلوا بالمنهج الوسطي المعتدل من أجل نشر السلام ‏في شتى بقاع ‏الأرض، وخاصة طلاب تايلاند ومسلميها، وذلك لعدة أسباب أهمها: ‏أن مسلمي ‏تايلاند يقدمون أنموذجا مثاليا لتطبيق فقه التعايش الذي يقر التنوع ‏ويستثمره.

وقد بلغت المنح العلمية التي يقدمها الأزهر لطلاب تايلاند؛ 128 ‏منحة، وبلغ عدد ‏الدارسين حوالي (2400 طالب)، فضلًا عن ‏أعضاء البعثة الأزهرية في تايلاند والتي يبلغ عددها (17) مبعوثا، يمارسون المهام الدعوية ونشر ‏تعاليم الإسلام في أنحاء تايلاند، إضافة ‏إلى ما يقدمونه من دور فعال في تعليم الطلاب ‏والطالبات العلوم الشرعية واللغة ‏العربية، حتى إنهم يطلقون على المبعوث الأزهري ‏‏«صاحب اللغة» ويستفيد منه الجميع ‏من طلاب وطالبات ومعلمين، بل والمجتمع من ‏حوله من خلال المحاضرات والدروس ‏بالمساجد والفعاليات الدينية.‏

المصرى اليوم

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