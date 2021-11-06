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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات

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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات

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ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بارجة حربية إسرائيلية أطلقت النار على جسم مجهول عند الشاطئ الجنوبي لميناء إيلات، وأمام أنظار المصطافين ورواد الشاطئ.

وحسب وسائل الإعلام، فإن «البارجة أطلقت النار على جسم مشبوه مغمور تحت ، وأنه تم بموجب أوامر صدرت عن قائد رفيع المستوى في الجيش».

من جهته، أكد أحد العاملين على الشاطئ أنه «عادة ما يتم إطلاق النار من البارجات الحربية وفي اتجاهات مختلفة، لكن هذه المرة تم إطلاق النار بالقرب من الشاطئ.. سمعنا إطلاق النار ورأينا الماء يرتد لدى اصطدام العيارات النارية بالجسم».

وأوضح أن الحادث تسبب برعب بين صفوف المصطافين ورواد الشاطئ.

من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادث جاء فيه: «خلال دورية روتينية لسلاح البحرية، حدد الجنود جسما مشبوها في البحر على بعد مئات الأقدام عن الشاطئ، وتمت معالجته على الفور».

المصرى اليوم

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