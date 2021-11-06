استشاري: المنشطات الجنسية قد تؤدي إلى حدوث نزيف

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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن الجسم الكهفي في العضو الذكري عبارة عن أنبوبة تحتوي على النسيج الأسفنجي، وفي حال الانتصاب الطبيعي يقوم الدم بملء هذا النسيج، ويتم حبس هذا الدم لحين إتمام العلاقة الزوجية، ولكن بعض الناس تعاني من مشكلة في تدفق الدم، والبعص يعاني من التسريب الوردي الذي يمنع من الصلابة المطلوبة لإتمام العلاقة الزوجية.

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن هناك إمكانية لعلاج ضعف الانتصاب من خلال وضع أنبوبة داخل النسيج الكهفي لإعطاء المرض الصلابة الطبيعية الخاصة بالعضو الذكري، مشيرًا إلى أن المريض لا يشعر بوجود أي جسم غريب داخله حال تركيب هذه الأنبوبة.

ولفت إلى أن بعض مرضى الضعف الجنسي لا يمكن وصف لهم العلاج الدوائي، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل في العين، والبعض الآخر قد يحدث له نزيف في الأنف حال حصوله على منشطات، وأحيانًا تتعارض أدوية القلب مع الأدوية المنشطة.