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مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار

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مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار
أكد أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد آل منيف أن هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حمل في طياته كثيرا من التحولات والنقلات النوعية والقفزات التنموية التي تشهدها المملكة العربية من خلال الفرص الوظيفية والاستثمارية التي حملتها رؤية 2030 لشباب وشابات هذا الوطن وإتاحة المجال لهم في مشاركة بناء الوطن، وأن يكونوا قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والمجتمعي وفي كافة المجالات، وأشاد آل منيف بالعمل الدؤوب الذي يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي كان له الأثر في تحفيز شباب وشابات الوطن في تسخير قدراتهم الاستثنائية وطموحهم الدائم للتغير الإيجابي وقوة كبيرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

عدة مهام

وأشار آل منيف إلى الاهتمام الذي يوليه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز لمجلس الشباب في المنطقة وتوجيه سموهما في تذليل كافة الصعوبات والوصول إلى تحقيق أهداف المجلس والذي هو منظمة شبابية تهدف إلى التواصل مع الشباب والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم تجاه القضايا المختلفة ذات العلاقة بالمجتمع، ويعمل المجلس على عدة مهام منها المشاركة في مناقشة وتحديد متطلبات الشباب والمساهمة الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم، والمشاركة في صنع القرارات بما يتعلق بقضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم المستقبلية، والمشاركة في العمل لتحمل المسؤولية في خدمة المجتمع والوطن، والعمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والتعاون مع الشباب فيما يخدم مصلحة الوطن والعمل على تأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسسي لدى الشباب، والعمل على استثمار أوقات الشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والاستفادة منها لخدمة المجتمع، والمساهمة في رصد قضايا الشباب وهمومهم وما يقترحونه حيالها، والمساهمة في تهيئة وإعداد كفاءات وطنية يُعتمد عليها في المستقبل.

دعم وتأمين

وأضاف آل منيف، أن مجلس شباب منطقة نجران أقام العديد من المشاركات والفعاليات بالمنطقة ومن ضمنها لقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمجلس شباب المنطقة، وإقامة معرض مجلس شباب المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 91، وتنظيم مبادرة للتبرع بالدم ضمن حملة «شبابنا فيهم الخير» لدعم وتأمين مخزون الدم بمستشفيات المنطقة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وتنفيذ مبادرة توعوية لتعزيز الإجراءات الاحترازية وزيادة الوعي في منطقة نجران بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل المجتمعي، ‏وقد تم توزيع عدد من الحقائب للزوار بمتنزه الملك فهد «غابة سقام» ومتنزه أبا الرشاش، وتقديم برنامج «معكم في رمضان» مع عدد من المسؤولين بالمنطقة، وزيارة مجلس شباب منطقة نجران لمدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ولقاء أمين نجران ومناقشة أبرز المواضيع الشبابية المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين.


الوطن السعودية

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