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بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك"

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تشجيعًا لنمط الحياة الصحي

بمحافظة جدة..

تشجيعًا لنمط الحياة الصحي، وللتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية الـ7 المهددة بالانقراض، شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، اليوم السبت في فعالية «كات ووك» في ممشى الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

ونظمت "‫الأولمبية السعودية" فعالية «كات ووك» في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، إيمانًا بالدور التوعوي الذي تلعبه الرياضة في مختلف القضايا الاجتماعية والبيئية.

وشهدت فعالية الأولمبية السعودية مشاركة عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي، والأمير عبدالله بن فهد، وياسر المسحل، وأضواء العريفي، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من اللاعبين ومنسوبي الحركة الأولمبية.

بمحافظة جدة..

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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