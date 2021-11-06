أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد

Print
التقى مهندسي برنامج سامي نافانتيا للصناعات البحرية بحضور وفد "الشركة "

اجتمع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، مع الأمين العام لسياسة الدفاع بمملكة إسبانيا الفريق البحري خوان فرنثسكو مارتينيث نونييث، على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونوقش خلال الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين والجوانب العسكرية والدفاعية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.

كما التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في العاصمة الإسبانية مدريد، مهندسي برنامج "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية المخصص للتدريب على رأس العمل لنظام إدارة القتال البحري "حزم"، بحضور وفد من الشركة السعودية للصناعات العسكرية بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد.

وأشاد بهذا البرنامج الريادي الذي يعمل على تطور الكوادر الوطنية السعودية التي ستُسهم بشكل فعّال في نقل وتوطين التقنية والمعرفة، كما ستقوم بتطوير منظومة متكاملة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، وعدد من أعضاء الوفد المصاحب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"