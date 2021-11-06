أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

Print
خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض عدد من المناطق المصرية أكثر من غيرها للسيول ، دون استفادة من هذه المياه الغزيرة، بل يكون لها آثارها المدمرة فى الغالب رغم العلم بمعظم الوديان الخطيرة التى تتجمع فيها وتندفع لضرب المنشآت وقطع الطرق وتهديد السيارات والأرواح، مثلما يحدث فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتذهب مياه سيولها هباء.

ويحذر محمود القيسونى الخبير البيئى، من إمكانية حدوث سيول صحراوية جارفة بمدن ووديان محافظة جنوب سيناء - محافظة قنا - محافظة البحر الأحمر - سوهاج ، مشيرا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن توابع هذه السيول مدمرة إذا لم تكن الأجهزة المعنية قد إتخذت اللازم لحماية المواطنين والممتلكات.

وطالب القيسونى قيام كل محافظة من الآن بالإعلان الواضح والمؤكد من إستعدادات وتجهيزات ومقاولات لمواجهة هذا الخطر ، حتى لا يتكرر ما حدث من سيول جارفة في بعض من الدول العربية مثل سلطنة عمان «وكان أمرا مرعبا»، على حد وصفه.

وناشد الخبير باتخاذ اللازم حيال إستغلال والإستفاده من هذه الكميات الهائلة من المياه بتجميعها في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قريبًا.. "المواصفات والمقاييس" تضع حدًّا للقراءات الخاطئة لعدادات الماء والكهرباء

قريبًا.. "المواصفات والمقاييس" تضع حدًّا للقراءات الخاطئة لعدادات الماء والكهرباء

"جنة الله في الأرض".. ماذا يختبئ أسفل "بقعة صحراوية" تحت الماء بمصر؟

"جنة الله في الأرض".. ماذا يختبئ أسفل "بقعة صحراوية" تحت الماء بمصر؟

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل

نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل