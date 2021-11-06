خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

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تتعرض عدد من المناطق المصرية أكثر من غيرها للسيول ، دون استفادة من هذه المياه الغزيرة، بل يكون لها آثارها المدمرة فى الغالب رغم العلم بمعظم الوديان الخطيرة التى تتجمع فيها الماء وتندفع لضرب المنشآت وقطع الطرق وتهديد السيارات والأرواح، مثلما يحدث فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتذهب مياه سيولها هباء.

ويحذر محمود القيسونى الخبير البيئى، من إمكانية حدوث سيول صحراوية جارفة بمدن ووديان محافظة جنوب سيناء - محافظة قنا - محافظة البحر الأحمر - سوهاج ، مشيرا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن توابع هذه السيول مدمرة إذا لم تكن الأجهزة المعنية قد إتخذت اللازم لحماية المواطنين والممتلكات.

وطالب القيسونى قيام كل محافظة من الآن بالإعلان الواضح والمؤكد من إستعدادات وتجهيزات ومقاولات لمواجهة هذا الخطر ، حتى لا يتكرر ما حدث من سيول جارفة في بعض من الدول العربية مثل سلطنة عمان «وكان أمرا مرعبا»، على حد وصفه.

وناشد الخبير باتخاذ اللازم حيال إستغلال والإستفاده من هذه الكميات الهائلة من المياه بتجميعها في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية.