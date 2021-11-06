نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

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أعلن نادي نورويتش سيتي إقالة مدربه الألماني دانيال فاركي وذلك على الرغم من تحقيق الفريق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج، اليوم السبت 6-11-2021 ضد برينتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة الـ11 من البريميرليج.

ورفع نورويتش سيتي رصيده بعد الفوز على برنتفورد إلى النقطة 5 ويحتل المركز الاخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وأصدر نادي نورويتش سيتي بيانًا رسميًا أكد خلاله أن النادي يمكن أن يؤكد أن المدرب دانيال فاركي ترك النادي.

وأضاف نادي نورويتش في بيانه: «يغادر دانيال طريق كارو بعد أن أشرف على 208 مباراة تنافسية على رأس الفريق خلال فترة أربع سنوات ونصف.. انضم إلى النادي في صيف عام 2017، وقاد نورويتش سيتي إلى المركز الرابع عشر في بطولة (Sky Bet) في موسمه الافتتاحي في إنجلترا».

وتابع: «كان موسم 2018/19 موسمًا لا يُنسى، حيث فاز فريق دانيال بلقب البطولة والترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.. بعد موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن العودة إلى دوري الدرجة الأولى في المحاولة الأولى».

وقال المدير الرياضي لنادي نورويتش سيتي ستيوارت ويبر: «في استمرار المطالبة بأفضل ما لدينا لنادي كرة القدم، لم يكن هذا القرار سهلاً.. أنا أعرف مدى إصرار دانيال وموظفيه على النجاح على هذا المستوى، لكننا نشعر أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير لإعطاء أنفسنا أفضل فرصة للاحتفاظ بوضعنا في الدوري الإنجليزي».

وأضاف: «الجميع في نورويتش سيتي ممتنون إلى الأبد لدانيال وموظفيه على الدور الهام الذي لعبوه في رحلتنا. لقد ساعدوا في تحقيق لقبين للبطولة، والعديد من اللحظات التي لا تُنسى، وجميعهم اقتنعوا تمامًا بفلسفتنا وما يعنيه أن تكون جزءًا من نادي كرة القدم هذا.. دانيال وطاقمه سيكونون موضع ترحيب دائمًا مرة أخرى هنا. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرهم جميعًا على عملهم الجاد وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل».

واختتم: «من المهم أن نتطلع الآن إلى الأمام. يتبقى لدينا 27 مباراة بالدوري، ولا يزال أمامنا طريق طويل في الموسم الحالي. نحن نعلم أن لدينا القدرة داخل فريقنا وفريقنا على البدء في جمع النقاط وتسلق جدول الدوري الإنجليزي».