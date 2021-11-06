الجيش الإيرانى يعلن عن مناورات لـ«مواجهة أي تهديد محتمل»

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أعلن الجيش الإيراني، السبت، أن المرحلة الرئيسية لمناورات عسكرية تشمل وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، تبدأ الأحد، في منطقة مطلة على مضيق هرمز وبحر عمان، وذلك لـ«اكتساب الجهوزية القتالية اللازمة لمواجهة أي تهديدات محتملة».

وقال مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، إن المرحلة الرئيسية لمناورات «ذوالفقار 1400» ستقام في منطقة مساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع «من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي»، بحسب ما نقلته وكالة «مهر» الإيرانية.

وأضاف سياري أن المناورات تشمل مشاركة طائرات مسيرة، تقوم بتنفيذ تمرينات مختلفة «مع إمكانية حمل انواع الشحنات القتالية والبصرية والقادرة على الحرب الإلكترونية».