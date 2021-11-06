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الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل

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الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل
يرصد هيمنة الأجانب على السوق رغم مرور أكثر من 16 عامًا على سعودتها

الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل

على الرغم من مرور أكثر من 16 عامًا على توطين محال الذهب، لكن ما يزال التحايل مستمرًا بسبب هيمنة الأجانب على السوق.

وكانت قناة رصدت عبر مراسلها عاصم الرشودي، الذي رافق الجهات الرقابية، أكثر من 50 مخالفًا لقرارات التوطين ونظام العمل!

ولوحظ في أحد أسواق الذهب غير سعوديين يديرون مراكزها، لكنهم حاصلون على جواز سفر خليجي مكنهم من منافسة المواطنين بكل أريحية في ظل الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الخليجي مع وجود مكتسبين لجنسية خليجية!

وأكد مدير المهام الخاصة والاستجابة العاجلة بوزارة العمل جريد سعد الدوسري، أن تلك الوظائف من حق أبناء الوطن من شباب وفتيات، وأثبتوا جدارتهم وجديتهم وتميزهم أيضًا، ويستحقون الدعم والمتابعة.

وبخصوص وجود من يتحايل على "التوطين"، خصوصًا من جنسية عربية مشهورة بتجارة الذهب، علق مدير إدارة الرقابة بمكتب العمل عمر سعد العمري الرشودي، قائلا إن المتحايلين من هُم عمالة فردية تعمل لحسابها وسعيها الخاص، ومنهم الذين يعملون في مجال الذهب المقصور على السعوديين ١٠٠ ٪.

وأُصدر قرارًا يشترط حصول العاملين في منافذ البيع على رخصة عمل مهنية لمزاولة نشاط الذهب والمجوهرات، هذه الرخصة مخصصة للسعوديين فقط.

وعلى الرغم من مرور السنوات والقرارات، إلا أنه مع ضبط المخالفات يتجدد السؤال مرة أخرى: لمن يُفترض أن تكون الفرص الوظيفية في التجارة، وهو السؤال الذي أجاب عنه قبل 16 عامًا الدكتور غازي القصيبي وزير العمل آنذاك عندما قال إن " ليست وكالة توظيف للشرق والغرب، المملكة وطن وظائفه من حق أبنائه". ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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