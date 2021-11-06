تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية

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شهد اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الإحتفال بتكريم ٢١ طالباً وطالبة من خريجي كلية الصيدلة، بعد انتهاء فترة تدريبهم العملية بإحدى شركات صناعة الأدوية.

جرى التكريم بأحد فنادق مدينة سوهاج، بحضور الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة إيزيس وهيب مدير عام الصيدلة بمديرية الصحة بسوهاج، والطلاب المكرمين.

وألقى رئيس الجامعة كلمة، هنأ فيها الطلاب الخريجين بإنتهاء فترة تدريبهم الميداني، مشيراً إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد أماكن محددة للتدريب العملي لخريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، مناشداً جميع المتدربين بتوسيع قاعدة الإستفادة من تلك التدريبات العملية، لثقل مهاراتهم وزيادة الطلب عليهم في سوق العمل في مجال تخصصهم محلياً ودولياً، موجهاً شكر لإدارة الكلية لتبنيها هذه الآلية في التدريبات العملية.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة، أنه تم تكريم ٢١ طالباً وطالبة أنهوا تدريبهم العملي بالشركة، لافتاً إلى أن الإحتفال يأتي في إطار إنتهاء البرنامج التدريبي لطلاب الفرق النهائية بالكلية، موجهاً تهنئة للطلاب المكرمين، وموضحاً أهمية عمل الصيدلي ودوره الحيوي مع الطبيب داخل المستشفى، مثمناً دور الصيادلة إبان جائحة "كورونا".