حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلسا مدينتي الحامول ودسوق حملات النظافة والتجميل والتصدي لظاهرة البناء المخالف، ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وغلق الدروس الخصوصية، ورفع الإشغالات.

قال عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه تم إزالة حالة تعدي بالبلوك الأبيض بمساحة 90م تقريبا على أرض زراعية بجمعية ابوسكين بحضور مدير الجمعية وحماية الأراضي والقسم الهندسي بالوحدة المحلية وقد تم تنفيذ الإزالة، وتسليم الأرض خالية من أي تعدي، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأضاف القصيف أنه تابع تحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتوفير السيارات والميكروباصات والاتوبيسات بجميع الخطوط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة موجها بتكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل بمتابعة أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة وكنس الشوارع وإزالة الأتربة بجوار الأرصفة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة للمرور على انشاء عدد من صفايات الأمطار الجديدة بشوارع المدينة لمواجهة وسحب مياه الأمطار بفصل الشتاء.

وأوضح السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تابع أعمال النظافة لمركز دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق بالإضافة إلى المرور على كافة المدارس لمتابعة العام الدارسى الجديد ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس وتهذيب وتقليم الأشجار، وإزالة الإشغالات.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أن رؤساء القرى تابعوا أعمال تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقري والتوابع والقيام بتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة استعداد لفصل الشتاء، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، متابعاًَ أعمال رفع كفاءة الانارة العامة بشوارع قرية محلة ابو على وكفر إبراهيم وجماجمون ومازالت أعمال الصيانة قائمة يوميا وتباعا وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالقري والتوابع.