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خبير: من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

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خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند خبير: من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

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قال سيف بدوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك تطويرا كبيرا في تكنولوجيا المعلومات ليس في فقط ولكن في جميع دول العالم؛ مع الاعتماد على الشباب ورواد الأعمال، ومن دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الاهتمام لكل من له صلة أو بأخرى بالتكنولوجية ومنها الشركات والكوادر ورواد الأعمال إلى جانب الطلبة في الجامعات المصرية.

وأضاف "بدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الجامعات المصرية أصبحت لديها كليات كثيرة في تخصص الذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات المختلفة المرتبطة في تكنولوجيا المعلومات؛ مما يعطي مصر الفرصة الأكبر للدخول في هذا المجال بشكل مكثف ومواكبة كل دول العالم والتطور الرهيب في هذا المجال.

وتابع: "مصر من أكبر الدول في الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند"، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا الفكر يرجع في المقام الأول إلى وعي القيادة السياسية، وقدرة على تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن وجود شركات مصرية واعدة قادرة على توفير أفضل الحلول والمنتجات التكنولوجية التي تخدم توجه الدولة في تطبيق مفهوم “الجمهورية الجديدة”.

المصرى اليوم

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