غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA

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تنطلق صباح غد الأحد، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Digital Challenge، والدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي TransMEA، وذلك على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعرب أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، عن سعادته بالمكانة التي وصل إليها معرض Cairo ICT الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على انطلاقه، لافتا إلى أن المعرض بات منصة رئيسية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تتبارى لعرض أحدث حلولها التكنولوجية من خلاله.

وأشار كمال إلى أن الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي TransMEA تشهد حضورا قويا من جانب كبرى شركات النقل والتكنولوجيا، وهو المعرض الذي انطلقت أولى دوراته داخل Cairo ICT ثم تحوّل الآن لمعرض مستقل بذاته بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار دوراته السابقة، وذلك نظرا لأن الدفعة الكبيرة التي حصل عليها القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة ويقوم على تنفيذها وزير النقل الفريق كامل الوزير، أرسلت رسالة هامة للعالم، فأصبح المعرض هو أكبر معرض في الشرق الأوسط وإفريقيا بمجال النقل.

وأوضح أن معرض Cairo ICT في دورته الحالية يشهد إقامة الدورة الثامنة لمعرض PAFIX للمدفوعات المالية والرقمية، وأيضا الدورة السادسة لـ«ساحة الابتكار» Innovation Arena، كذلك يشهد المعرض لأول مرة إقامة معرض Connecta لمخاطبة الشباب وعشاق الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية.

وقال كمال: «نحن ننظم خلال 2021 أكبر معرض مجمع لقطاعات التكنولوجيا، وبذلك تكون دورة العام الجاري من معرض Cairo ICT هي الأكبر في تاريخه، من خلال المساحة وعدد الشركات العارضة والحضور الدولي الكبير، كذلك من خلال حجم التحديات أمام المعرض، وعلى رأسها جائحة كورونا العالمية».

وتابع: «المعرض يشهد مشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في التكنولوجيا، بجانب شركات كثيرة تشارك لأول مرة في فعاليات المعرض».

وحول عدد الشركات المشاركة في مجموع المعارض خلال 2021، قال كمال: «يصل عدد الشركات العارضة إلى 620 شركة تقريبا، وتم التنسيق مع القائمين على مركز مصر للمعارض الدولية من أجل التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ أمن وسلامة الزائرين، يزيد عليها هذا العام وجود شاشات تعرض عدد الأشخاص المتواجدين داخل كل قاعة بالمعرض، بحيث لا يزيد عدد الحضور في نفس القاعة عن عدد معين، وفي حالة الزيادة يتم توجيه الآخرين للتوجه إلى القاعات الأخرى الأقل من حيث عدد الحضور».

وحول التقنيات الجديدة التي يتم عرضها خلال معرض Cairo ICT هذا العام، أوضح كمال أن جناح وزارة العدل سيعرض الخدمات المميكنة والرقمية الجديدة التي يقدمها للجمهور، ولأول مرة بمعرض Cairo ICT يشارك مصنع الوثائق المؤمنة، والذي افتتحه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، والذي يعمل بأعلى تكنولوجيا موجودة عالميا لإصدار الوثائق الرسمية والحكومية المؤمنة ضد التزوير والتزييف، كذلك سنشهد استعراض أول طريق داخل مصر يعتمد على تقنية النقل الذكي ITS، حيث يتم الكشف عن التقنية المستخدمة في تأمين الطريق ومراقبته ومتابعة الكثافات المرورية عليه بشكل تقني متطور، بجانب تخصيص منطقة لتكنولوجيا المتاحف والتي يتم داخلها استعراض التقنيات الداعمة لقطاع السياحة والآثار.