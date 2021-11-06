خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة في منطقة البطن تعد من أخطر أنواع السمنة، خاصة أن البطن تحتوي على أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ومن الصعب أن تقوم هذه الأجهزة بكافة المهام الطبيعية في ظل تواجد السمنة، خلاف أن السمنة تؤدي إلى تصلب الشرايين وضيق التنفس.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك إمكانية للتخلص من مرض السمنة مبكرًا بسهولة، لأن السمنة في هذا التوقيت تكون دهونا أحادية وثنائية، وبالتالي يسهل التخلص منها حال اتباع نظام غذائي معين، من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

ولفتت إلى أن الدهون الثلاثية أو العنيدة في حاجة إلى بعض المواد الفعالة التي تفتت هذه الخلايا وتحولها إلى دهون سهلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحصول على كورس علاجي لخفض الوزن، لأن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن مختلفة من شخص لآخر.