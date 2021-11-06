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الملك محمد السادس يؤكد أن دينامية قضية الصحراء لا يمكن توقيفها

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الملك محمد السادس يؤكد أن دينامية قضية الصحراء لا يمكن توقيفها الملك محمد السادس يؤكد أن دينامية قضية الصحراء لا يمكن توقيفها

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قال الملك محمد السادس، العاهل المغربي، قبل قليل في خطابه الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، إنه لا يمكن توقيف الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء، لأن أحقية المغرب على صحرائه ثابتة بحكم التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها واعتراف دولي واسع.

وأوضح أن هناك تطورات هادئة في الدفاع عن صحرائنا، مشيدا بالقوات المسلحة الملكية التي عملت على تأمين حاجة تنقل الأشخاص والبضائع بعد إعادة الأمن إلى معبر الكركارات الذي يؤمن حركية نقل البضائع والسلع بين المغرب وموريتانيا الشقيقة.

وأكد العاهل الكريم أن الجيش المغربي عمل على وضع حد للاستفزازات والاعتداءات التي سبق للمغرب ان اثارها أمام المجتمع الدولي نظرا لخطورتها.

المصرى اليوم

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