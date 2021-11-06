العاهل المغربي : اعتراف أمريكا بالصحراء قرار سيادي

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قال الملك محمد السادس، العاهل المغربي في خطابه إلى الشعب المغربي قبل قليل بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، إنه معتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، معتبرا جلالته أن القرار السيادي الأمريكي هو امر طبيعي ويكرس دور الولايات المتحدة من اجل تسوية لهذه القضية.

وحسب الملك، فإن هذا التوجه يعزز أهمية العملية السياسية كحل نهائي مبني على الحكم الذاتي، موضحا جلالته أن 24 دولة فتحت قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، وهذا يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به المغرب في محيطه العربي والافريقي، كما أن الأمر يعتبر أحسن جواب على من يدعون العكس.