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فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة

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فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة
بدأت أمانة المدينة المنورة استخدام معدات متخصصة، لنظافة الأنفاق والكباري خاصة في المواقع التي يصعب على العمال والمعدات البسيطة، الوصول إليها للحفاظ على تنظيف الغبار والكربون الملتصق بتلك المواقع، وتعمل المعدة على دفعات من خلال الوقوف بالأنفاق ورفع الفرشاة، وتقليبها على جدرانه وأسقفه وتنظيفها، وتعتبر الآلة الحديثة التي انضمت ضمن أسطول شركة النظافة.

أسطح خارجية

وتمتاز المعدة الحديثة بالارتفاع إلى 6 أمتار أفقي في حين تصل إلى 9 أمتار أقصى ارتفاع رأسي من الأرض، حيث تمتاز بسهولة التحكم في عملية التنظيف من خلال محرك هيدروستاتيكي، مع نظام تحكم موجود بخلف الخزان لسهولة التشغيل والتحكم في الفرشاة، وتمتاز وحدة غسيل الأنفاق الداخلية بنظافة وغسيل الكباري والأنفاق، من أسفل الطرق وكذلك في تنظيف الأسطح الخارجية للمباني.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة أعلنت في يوليو 2020م، عن اعتماد 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة، للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، ولمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894.000.000 ريال.

وأوضحت الأمانة أن العقود روعي تقسيمها إلى 4 محاور، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية.


الوطن السعودية

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