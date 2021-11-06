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عبر مشايخ شمل منطقة نجران، عن فخرهم واعتزازهم، بحلول الذكرى السابعة للبيعة المباركة، مؤكدين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه مقاليد دفة الحكم في البلاد، كتب اسمه بحروف من ذهب، في سجلات تاريخ المملكة العربية السعودية ، التي تسير بخطى واضحة نحو مصاف الدول العظمى، في مختلف الأصعدة على مستوى العالم.

مناسبة غالية

الذكرى السابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب أبناء الوطن، ونستذكر في ذكرى البيعة هذا العام ما تحقق لبلادنا من منجزات سياسية وتنموية وتحولات اقتصادية واستراتيجية كبيرة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لتؤكد بلادنا للعالم من جديد استمرار السياسة الحكيمة التي ينتهجها ولاة أمورنا من أجل رفاهية واستقرار وأمن الوطن والمواطن، فذكرى البيعة يدعونا لإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم، فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها ستستمر في دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، يؤكد ذلك ما حصلت عليه المملكة من مراكز متقدمة بين دول العالم بما تتمتع به من مواقف متزنة وحكيمة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والاسلامية والدولية فتمكنت من الإسهام في معالجة كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما زاد من ثقل المملكة السياسي ومكانتها الدولية، سائلا المولى، عز وجل، أن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحقق ما تصبو إليه من عزة ورفعة، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل سوء ومكروه، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

* شيخ شمل قبائل المكارمة

الشيخ علي بن حاسن المكرمي

نهضة شاملة

نحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بما وصلت اليه بلادنا اليوم تنعم، ولله الحمد، بنهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات، بما توفر لها من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، جعلت كل مواطن سعودي يفخر بملك عمل ويعمل جاهدا من أجل طمأنينة واستقرار بلادنا ووحدة الصف العربي وتقوية عرى التضامن الإسلامي، والحقيقة أن الملك سلمان قد أسس لبناء الدولة الحديثة بسواعد الشباب، بضخ دماء شابة في شرايين الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة في جميع قطاعاتها، فبدأت عملية الإصلاح والتنمية في كل مرافق الدولة وبنيتها الاقتصادية واستمرت عام بعد عام، ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاحات وما وصلت إليه من خلال تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.

* شيخ شمل قبائل جشم يام

الشيخ سلطان بن سالم آل منيف

أمن وأمان

إن الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- يكتسب قيمته ومصداقيته عندما يترجم إلى إنجازات شهد لها كل الوطن بأنها إنجازات ذات سمات وخصائص متميزة وأنها بذلك تشكل علامات فارقة في مسيرة الوطن وتحولاً نوعياً في مستويات الارتقاء به نحو آفاق من السياسات الجديدة وبخاصة ما يتصل منها بخدمة ضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزائرين، والحقيقة أن الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة هو احتفاء بالأمن والأمان والإنجاز والعطاء، تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة المحتاج قبل الغني والقرية قبل المدينة حتى تتحقق، بإذن الله، تنمية متوازنة وشاملة.

* شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام

الشيخ محمد بن علي أبو ساق

حكمة ودراية

إن خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بعمله وإخلاصه لم يقتصر على خدمة أبنائه المواطنين وحسب، بل تجاوز ذلك ليكون قائداً للأمة وزعيماً عالمياً مؤثراً في قرارات الشعوب بحكمته ودرايته، كما قدمت المملكة العون والمساعدة للمحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم، ويشرفنا بهذه المناسبة الغالية، أن نحتفي بهذه البيعة لخادم الحرمين الشريفين ونبارك لأنفسنا هذه القيادة الرشيدة ونؤكد الولاء والانتماء لله ثم لولاة أمرنا حفظهم الله.

* شيخ شمل قبائل آل فهاد

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عايض

خصائص متميزة

إن الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، يكتسب قيمته ومصداقيته عندما يترجم إلى إنجازات شهد لها كل الوطن بأنها إنجازات ذات سمات وخصائص متميزة، وأنها بذلك تشكل علامات فارقة في مسيرة الوطن وتحولاً نوعياً في مستويات الارتقاء به نحو آفاق من السياسات الجديدة، وبخاصة ما يتصل منها بخدمة ضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزائرين، كما تم خلال السبع سنوات الماضية، تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة المحتاج قبل الغني والقرية قبل المدينة حتى تتحقق، بإذن الله، تنمية متوازنة وشاملة.

* شيخ شمل قبائل آل فطيح يام

الشيخ مبارك بن ذيب المهان

إدارة وقيادة

7 أعوام مضت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، سيدرك حقيقة هذه الشخصية الاستثنائية الجديرة بأن تكون مثالاً يحتذى في الإدارة والقيادة الحازمة الحكيمة فمنذ مبايعته، يحفظه الله، وعجلة التغيير والتطوير الشامل في البلاد لم تتوقف، فأعاد هيكلتها، وواصل الليل بالنهار، عملاً دؤوباً من التشييد والإصلاح والتغيير في الداخل والخارج، وختاماً، حفظ الله، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين، وحفظ الوطن وقيادته من كيد الحاقدين والحساد.

* شيخ شمل قبائل آل رشيد

الشيخ فهد بن صمعان آل رشيد

سمات حضارية

في ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور سبعة أعوام حافلة بالخير والعطاء والنماء فهي مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن هي ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فنحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار وتحرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص القيادة للشعب السعودي من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية و التنمية.

ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حرص، حفظه الله، على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز، طيب الله، ثراه حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية وأمنية وعلمية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وبلا شك أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر والاعتزاز تظهر واضحة جلية في ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم، والتي تؤكد أننا نعيش عصر الهيبة للوطن والمواطن السعودي على حد سواء فالذي ينظر بعين ثاقبة يجد أن مليكنا، حفظه الله، أعاد للأمة العربية والإسلامية بشكل عام وللمملكة العربية السعودية بشكل خاص الهيبة والعزة والكرامة حيث وضع الأمور في نصابها، وعرف العالم أجمع أن بلادنا تحت قيادة رجل محنك صاحب خبرة طويلة وملك حازم لا يقبل المجاملة والمحاباة في أمن البلاد ومصلحة الوطن والمواطن.

* شيخ شمل قبائل مواجد يام

الشيخ مانع بن جابر بن نصيب