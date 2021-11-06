أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

Print
المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد المغرب التأكيد على دعمه «القوي والمتواصل» لسيادة الإمارات على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وسلامة الإمارات الإقليمية الكاملة.

وقال مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال: «أود أن أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية القوي والمتواصل للسيادة الكاملة للإمارات العربية المتحدة على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى».

وأكد هلال أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على حق الإمارات المشروع في استعادة وحدتها الترابية.

وتشدد إيران على أن جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أنها لا تعترف بالخلاف عليها مع الإمارات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا

زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو