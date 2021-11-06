جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من المنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على الإخبارية الجمركية المقدمة من السيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب ومحمد السيد بالأمن الجمركي ومباحث الميناء ومكافحة المخدرات بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة في رأس السيارة رقم 60/40238 الأردن قيادة السائق. م خ ح أردني الجنسية ومشمول السيارة عبارة عن رمان طازج مصدر إلى الأردن والتى سبق ضبط كمية من المنشطات الجنسية داخلها والمتحفظ عليها على ذمة التحقيقات .وتم إصدار قرار النيابة العامة بتاريخ 4/11/2021 بإعادة تفتيش السيارة وتشكيل لجنة جمركية من محمود حمزة مدير إدارة جمرك نويبع وحرم عبدالمقصود مدير إدارة الصادر وعادل عبدالعليم مأمور الصادر والسيد أبوخضير مدير إدارة المكافحة فتبين وجود عدد من اللفات البلاستيك بها 540 شريط بكل منهم 6 أقراص بإجمالي 3240 قرص مرقوم عليها Vega .Extra 130 مُخبأة داخل تجويف أسفل ثلاجة كابينة السائق وأسفل سريره بطريقة يصعب الوصول إليها وبلغ التعويض الجمركي المستحق 108 ألف جنيه

وفى المحاولة الثانية، وبناءا على إخبارية مقدمة من السيد ابو خضير بمكافحة التهرب الجمركي وأسامة أبوالسعد بالأمن الجمركي بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول سيارة أردنية متجهه إلى الأردن محمل عليها 1200 جوال فاصوليا بيضاء .وتم تشكيل لجنة برئاسة محمود حمزة مدير الجمرك ومحمد السيد حامد مأمور الصادر وحسني محمد حسين مكافحة تهرب وأحمد عبدالله أمن جمركي للمعاينة الفعلية فتبين وجود 13 لفة سوداء تحتوي على ٢٢٠٠ أمبول زجاجي يحتوي على هرمونات ذكورية مرقوم عليها Cidotestone 250 mg مخبأة داخل كابينة السائق .وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 84 ألف و800 جنيه

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.