★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن مباراة القمة 123 كانت من أصعب المباريات بعد احتساب 3 ركلات جزاء وتسجيل 8 أهداف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر 5-3.

أضاف خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، اليوم السبت، أن الحكم محمد عادل استطاع أن يمتص عصبية اللاعبين في مباراة القمة 123، وتم إثبات أن الحكم المصري استطاع أن يكون كفء لإدارة مباريات القمة بدلا من الحكام الأجانب كما كان يحدث سابقا.

وتابع أن الحكم محمد عادل استطاع أن ينجح في السيطرة على المباراة كاشفا أن التركيز والهدوء كان أهم ما يميز الحكام في مباراة القمة.

أشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الحكم محمد عادل أداء مباراة القمة بكفاءة وهدوء عالي، ومنح جميع اللاعبين حقهم في المباراة.

وكشف عصام عبد الفتاح أن حمزة المثلوثي لم يستحق الطرد في المباراة بعد تداخله مع عمرو السولية حيث كان الخطأ إهمال من جانب لاعب الزمالك ولم تكن هناك نية لإيذاء لاعب الأهلي، وبذلك فقرار الحكم محمد عادل الذي اتخذه مع حمزة المثلوثي سليم تماما.

واستطرد رئيس لجنة الحكام أن إعادة ضربة الجزاء للتونسي علي معلول كانت أهم نقطة في مباراة القمة.