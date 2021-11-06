وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخرج طلاب الجامعة البريطانية

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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تخرج طلاب الجامعة البريطانية للعام 2021، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، وأحد أبرز العلماء المصريين بالخارج، والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، ونخبة من أساتذة الجامعة.

وفي كلمتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، تحية تقدير إلى روح رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، صاحب هذا الصرح التعليمي الكبير، وأوضحت أن هناك تعاوناً كبيراً وشراكة مع الجامعة في العديد من المبادرات، وقالت: «حرصنا على الاستفادة من الجانب الأكاديمي والبحثي للجامعة البريطانية ودورها في المجتمع، لدعم تنفيذ خطط الدولة نحو تنمية حقيقية مستدامة».

كما وجهت وزيرة الهجرة رسالة إلى الطلاب الخريجين أوصتهم فيها بالصبر والمثابرة والكفاح وبذل الجهد لأن مصر في حاجة إلى جهود شبابها، مشيدة بحماسهم في عهد الجمهورية الجديدة الذي رسخ فكرتي تمكين الشباب وتمكين المرأة وقالت: نحن جميعاً نحيا الآن في عصر ذهبي لا مثيل له«، داعية الخريجين إلى التمسك بحب وطنهم وبلغتهم العربية مهما انفتحوا على ثقافات ولغات مختلفة.

وأكدت الوزيرة أن مصر تفخر بجهد أبنائها وحرصهم على الاستزادة من الخبرات والمعارف، لافتة إلى أن الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، هو أحد أبرز العلماء والخبراء المصريين بالخارج، وواحد من أهم أساتذة تدويل الجامعات والتعليم العالي، حيث يمتلك من الخبرات العلمية والعملية ما يجعله مصدر فخر واعتزاز كنموذج متميز لعلمائنا بالخارج.

وذكرت الوزيرة أن الجامعة البريطانية صرح تعليمي متميز ساهم في إخراج أجيال لديها المهارات اللازمة والمعارف الضرورية التي ساهمت في التطبيقات العملية على مجال واسع في المجتمع المصري نتيجة لالتزامها بجودة التعليم طبقاً للمعايير الدولية، فضلا عن دور الجامعة تجاه المسئولية المجتمعية ومشاركتها المستمرة في دعم المشروعات والمبادرات القومية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية لكل أولياء أمور الطلاب الخريجين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل أبنائهم، مشيدة بصبر أعضاء هيئة التدريس ونقلهم الخبرات والمعارف للدارسين، كما شاركت وزيرة الهجرة في تكريم عدد من الطلاب الأوائل.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، عن امتنانه لمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في حفل تخرج طلاب الجامعة، وأشاد بنجاح الطلاب وأكد أنهم الواجهة المشرفة للجامعة، وقال إنهم سيصبحون خبراء وعلماء المستقبل الذين سيفيدون وطنهم بخبراتهم في المشروعات التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، مؤكدا على حرص الجامعة البريطانية لإحداث تعاون مثمر في عدد من الملفات.

فيما وجهت الدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، خالص الشكر لوزيرة الهجرة على الحضور والمشاركة، وقالت: «إن الجامعة تدعم كافة المبادرات الوطنية مع مؤسسات الدولة إيماناً بأهمية دور المؤسسات في الالتزام بالواجبات المجتمعية للجامعة»، مشيرة إلى أهمية المساهمة في صناعة التنمية والرخاء بالعلم والمعرفة والبحث العلمي المتميز من خلال الطلاب أبناء الجامعة.