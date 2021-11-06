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استشاري طب نفسي يكشف عن أفضل عمر لزواج الرجل

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استشاري طب نفسي يكشف عن أفضل عمر لزواج الرجل استشاري طب نفسي يكشف عن أفضل عمر لزواج الرجل

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قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية، إن زواج الصالونات قائم على نوع من الروتين والتعود، وقد يفشل بعد سنوات كثيرة، ويستمر من أجل الحفاظ على منزل الزوجية.

وتابع «سليمان»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن فكرة الزواج كإجراء روتيني، ومن ثم البحث عن الحب بعد الزواج يعتبر فخ، معقبًا: «احذر من هذا الفخ، لأن من يقوم بهذا الأمر قد يقوم بالمقارنة بين الزواج وشخص آخر».

وأضاف أن الحب يتغير باختلاف مراحل العمر، ولذلك يفضل الزواج ما بين 27 لـ35 عامًا، لأن الإنسان في هذه المرحلة يدخل في مرحلة العطاء التي تبدأ في الغالب بعد الـ30، وهذا يزيد من الشعور من المسؤولية.

ولفت إلى أن الزواج في سن مبكر يؤدي إلى تحمل المسؤولية مبكرًا، ولهذا قد يقوم بعض الرجال بأعمال صبيانية بعد الوصول إلى عمر معين لأنه لم يعش حياته.

المصرى اليوم

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