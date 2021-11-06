أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو

Print
جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم جهاز مدينة ٦ أكتوبر عقود تمليك الوحدات البديلة لسكان العمارات أرقام ( ٩- ١٠- ١١ ) بالحى السادس المجاورة العاشرة (أمانكو) التي ظهر بها تشققات وتصدعات وساءت حالتها الشهر الماضي حيث تم إزالة العقار رقم (١٠) حفاظًا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك طبقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير وحدات تمليك أخرى للمواطنين المتضررين.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ قرار إزالة للعمارة رقم ( ١٠ ) بالحى السادس المجاورة العاشرة (أمانكو) وتسليم عقود التمليك للمواطنين وتسكين سكان العمارات المتضررة وتوفير وسائل نقل للملاك لنقل كل متعلقاتهم وبإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي والعميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة وبالتنسيق مع حازم محمد مدير إدارة الأمن، ورجال أمن الجهاز ومديري كافة الإدارات المعنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا

زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو