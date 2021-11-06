جهاز 6 أكتوبر يسلم عقود تمليك للمتضررين من عمارات أمانكو

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سلم جهاز مدينة ٦ أكتوبر عقود تمليك الوحدات البديلة لسكان العمارات أرقام ( ٩- ١٠- ١١ ) بالحى السادس المجاورة العاشرة (أمانكو) التي ظهر بها تشققات وتصدعات وساءت حالتها الشهر الماضي حيث تم إزالة العقار رقم (١٠) حفاظًا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك طبقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير وحدات تمليك أخرى للمواطنين المتضررين.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ قرار إزالة للعمارة رقم ( ١٠ ) بالحى السادس المجاورة العاشرة (أمانكو) وتسليم عقود التمليك للمواطنين وتسكين سكان العمارات المتضررة وتوفير وسائل نقل للملاك لنقل كل متعلقاتهم وبإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي والعميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة وبالتنسيق مع حازم محمد مدير إدارة الأمن، ورجال أمن الجهاز ومديري كافة الإدارات المعنية.