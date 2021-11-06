انطلاق المؤتمر الـ24 لاتحاد الأثريين العرب بالقاهرة

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شارك أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة لشؤون مكتب الوزير، السبت، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ24 لاتحاد الأثريين العرب، الذي عقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.

حضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من الأثريين العاملين بوزارة السياحة والآثار، واساتذة وعلماء الآثار والباحثين من مصر و مختلف الدول العربية و المنظمات الاثرية. وتناولت الجلسة أهم قضايا التراث العربي والجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في بعض الدول العربية وخاصة في ظل المخاطر التي تحيط ببعض التراث الأثري.

وأشار أحمد عبيد، خلال كلمته، إلى أهمية تضافر الجهود لحماية التراث الأثري العربي، وجهود الوزارة في مجال حماية التراث المصري والعربي، مضيفا أن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات في مجال حماية الآثار ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من الباحثين على اعمالهم البحثية من بينهم عدد من العاملين بالوزارة لحصولهم على درجات علمية بأبحاث مميزة.