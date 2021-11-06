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العرض الإيطالي «the last flower» يفتتح «شرم الشيخ للمسرح الشبابي»

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العرض الإيطالي «the last flower» يفتتح «شرم الشيخ للمسرح الشبابي» العرض الإيطالي «the last flower» يفتتح «شرم الشيخ للمسرح الشبابي»

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افتتح العرض الإيطالى «the last flower» للمخرج فابيو أماديو، الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وهو عرض يعرض للمرة الأولي في العالم.

وافتتحت الدوره السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، منذ قليل، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور بعض المسرحين المصرين والعرب والأجانب، منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وإلهام شاهين، وداود حسين، والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، وأحمد صيام، والمخرج على عليان، والدكتوره رانيا فتح الله، والمخرج عصام السيد، ولقاء الخمسي، وطارق صبرى، وهانى كمال، والدكتور سامح مهران، والدكتور جبار جودى، والدكتورة سميره محسن.

بدأ الحفل بالأغنية الرسمية للدورة بعنوان « جاية» غناء رنا سماحة، كلمات طارق على، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبي.

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان.

المصرى اليوم

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