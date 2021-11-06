أخبار عاجلة

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية -
زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا -
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تونس تستأنف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

Print
تونس تستأنف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي تونس تستأنف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، استئناف بلاده المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات.

وقال البنك المركزي إن الاستئناف جاء بعد طلب من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، بحسب «رويترز».

وأوضح البنك أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا.

وبين أن اللقاء شهد بحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم دولي.

وقبل أيام، ذكر محافظ البنك المركزي أن الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، مستعدون للاستجابة لمطالب بلاده شريط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا

زكي عبد الفتاح ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو