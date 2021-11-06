تونس تستأنف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

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أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، استئناف بلاده المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات.

وقال البنك المركزي إن الاستئناف جاء بعد طلب من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، بحسب «رويترز».

وأوضح البنك أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا.

وبين أن اللقاء شهد بحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم دولي.

وقبل أيام، ذكر محافظ البنك المركزي أن الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، مستعدون للاستجابة لمطالب بلاده شريط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.