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29 مشروعا بلديا لتنمية خباش

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29 مشروعا بلديا لتنمية خباش 29 مشروعا بلديا لتنمية خباش
حظيت محافظة «خباش» كغيرها باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر العديد من المشاريع الحيوية والتنموية بأنواعها المختلفة، لتلبي احتياجات ومطالب المواطنين والمقيمين، بقيمة إجمالية بلغت بأكثر من 60 مليون ريال.

وأوضح رئيس بلدية محافظة «خباش»، المهندس يوسف آل هتيلة، أن المحافظة حظيت بالكثير من المشاريع التنموية، ما بين مشاريع منفذة وجار تنفيذها ومشاريع تم تدشينها، مشيرا إلى أن المحافظة تلقى من أمير المنطقة، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الكثير من الاهتمام والرعاية كغيرها من محافظات المنطقة؛ حرصا منه على تقديم كل الخدمات التي من شأنها إراحة المواطن.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة والجاري العمل بها خلال السنوات السبع الماضية 29 مشروعًا، بقيمة إجمالية 65 مليون ريال، مبينا أن البلدية عملت على تنفيذ عدد من الحدائق العامة وملاه للأطفال وملاعب، ومركز حضاري للمناسبات، وتسوير المقابر، وأيضا سفلتة العديد من الطرق الداخلية في الأحياء وإنارتها.

وأوضح «آل هتيلة» أن المشاريع التنموية ستسهم في تنمية وتطوير محافظة «خباش»، وتعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتترجم اهتمام القيادة بكل ما يخدم المواطن، ويسهم في رفاهيته، وتلبية احتياجاته في شتى مجالات الحياة.


الوطن السعودية

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