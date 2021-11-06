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%131 ارتفاع خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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%131 ارتفاع خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة %131 ارتفاع خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة
عبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار عن فخره واعتزازه بحلول الذكرى السابعة للبيعة المباركة لملك الحزم والعزم، ‏الذي أكد للعالم بأسره ‏ما تمثله هذه البلاد المباركة ‏من دور فاعل ‏في قيادة العالم الإسلامي، والمكانة العالية للمملكة العربية بين بلدان العالم في شتى المجالات، وأشار إلى أنها تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء الوطن المعطاء، وترجمة لذلك الحب العميق والانتماء الصادقين المتبادلين بين القيادة والشعب.

مرحلة النماء

قال آل جبار: إن ذكرى البيعة الخالدة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء التي تمر بها المملكة على كافة المستويات، كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولًا إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030، ولعل آخر ما أطل به خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على شعبه الكريم والمقيمين على هذه البلاد مواقفه العظيمة في ظل جائحة كورونا المستجد، والتي ضرب بها أروع الأمثلة في علاقة الحاكم الكريم الذي وضع الإنسان نصب عينيه ليكون هو الأهم في معادلة مواجهة الجائحة، مهما كانت التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، لقد حق لنا أن نفخر بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله ويرعاه- ليس كسعوديين فحسب، بل وخليجين وعرب ومسلمين، نسأل الله أن يديمه قائدًا ومليكًا، وأن يحفظ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

الشراكات

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران عددًا من الشراكات ومذكرات التفاهم التي تحقق رسالة المؤسسة في التواصل البنّاء مع القطاعين الخاص والحكومي وتهدف بالدرجة الأولى إلى توفير فرص وظيفية للخريجين والخريجات، كما تهدف إلى تنمية وتطوير العاملين بالجهات الحكومية والخاصة وزيادة التواصل في المهام والبرامج المشتركة ومن هذه

أهداف التدريب التقني والمهني بنجران

مذكرة التفاهم مع جامعة نجران.

مذكرة التفاهم مع أمانة منطقة نجران.

مذكرة التفاهم مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران.

مذكرة التفاهم مع شركة أسمنت نجران.

مذكرة التفاهم مع شركة سند لحفر آبار البترول.

مذكرة التفاهم مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.

تطبيق وتنفيذ معايير الجودة بالوحدات التدريبية.

تطبيق الخطط التنفيذية للوحدات الإدارية بالإدارة.

رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للوحدات التدريبية بالمنطقة.

الاستمرار في متابعة تنفيذ برامج الصيانة التطوعية.

تقديم برامج تدريبية لكافة شرائح المجتمع تلبي احتياج سوق العمل.

متابعة سير أعمال مشاريع المؤسسة بالمنطقة.

تطوير قدرات منسوبي الإدارة من إداريين وفنيين.

تنفيذ برامج المؤسسة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

إبراز دور المؤسسة بالمنطقة.

تقديم الدعم والخدمات لأبطال القوات المسلحة.

التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.

الاستمرار في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بالإدارة.

التنسيق مع الوحدات التدريبية لتنظيم حفل تخرج جماعي.

المنشآت التدريبية التابعة للإدارة

1 - الكلية التقنية للبنين

2 - الكلية التقنية للبنات

3 - المعهد الصناعي الثانوي

4 - المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بمحافظة شرورة

5 - فرع الكلية بمحافظة يدمة

6 - فرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا


الوطن السعودية

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