ما بعد أعمال الشغب في الكابيتول

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ما زالت أحداث شغب الكابيتول وارتباطها بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب محطا للأنظار في الولايات المتحدة، فهي لم تكن المرة الأولى التي يتعرض مبنى الكابيتول للهجوم، فهو كمركز سياسي ومالي للولايات المتحدة، فإن العنف السياسي ليس بالأمر الجديد على واشنطن العاصمة، وفقًا لـ Live Science. وقد حدث أكبر خطر واجهته هذه المدينة خلال حرب عام 1812 عندما غزا الجنود البريطانيون واشنطن العاصمة، وأضرموا النار في مبنى الكابيتول جنبًا إلى جنب مع قصر الرئيس وغيره من المعالم الأمريكية الشهيرة.

وفي ظل التوتر الذي كان بمثابة تصور مسبق للحرب الأهلية، اندلع العنف في مبنى الكابيتول أيضًا. وتضمنت بعض الهجمات الأقل شهرة، للمبنى قصفه في

2 يوليو 1915 بواسطة أستاذ ألماني في جامعة هارفارد. إريك مونتر، برر مونتر أفعاله بأنها «نداء من أجل السلام» وسط أهوال الحرب العالمية الأولى.

وفي 6 يناير 2021، تمت إضافة أعمال الشغب في الكابيتول إلى هذه القائمة الشائنة.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأحداث التي خلفها الشغب:

سلوك غير لائق

في 12 سبتمبر 2021، ذكرت مجلة «نيوزويك» أن مجموعة من ضباط شرطة الكابيتول تعرضوا للاختطاف بسبب انتهاكات سلوكية تتعلق بخدمتهم خلال احتجاجات 6 يناير.

وأطلقت شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة (USCP) 38 تحقيقًا داخليًا بعد تقديم العديد من الشكاوى في أعقاب خرق مبنى الكابيتول.

وحدد مكتب المسؤولية المهنية (OPR) 26 حالة تتعلق بـ USCP. وهي مجموعة من الانتهاكات تتطلب إجراءات تأديبية.

واتُهم أحد الضباط بعدم الامتثال للتوجيهات. وواجه ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون اتهامات بسلوك غير لائق. وتم توبيخ أحد الضباط بسبب «النشر غير السليم للمعلومات». وأخيراً، استمرت قضية أخرى تتعلق بـ«الأداء والسلوك غير المرضيين«.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الضباط المتورطين وأفعالهم في 6 يناير، وكذلك أسمائهم.

وأدلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية بالبيان التالي فيما يتعلق بهذه الإدانات: «لا ينبغي للقضايا الست المستمرة أن تقلل من الجهود البطولية لضباط شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة».

الحبس الانفرادي

بعد أحداث الشغب في الكابيتول، تم الاشتباه بحوالي 700 شخص لتورطهم في أعمال العنف التي وقعت على مدى أربع ساعات، وفقًا لـ Insider. أطلقت السلطات سراح معظم هؤلاء المشتبه بهم، لكن العشرات واجهوا عقوبة السجن لأجل غير مسمى، بما في ذلك المرشح السابق لمجلس الشيوخ في نيويورك دانييل كريستمان (عبر CNBC ). لماذا ا؟ لأن القضاة اعتبروهم مخاطرة بالفرار مع وجود تهديد كبير بعرقلة سير العدالة.

وتعرض العديد من هؤلاء السجناء، المحتجزين من دون قيود، للحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم.

وأثارت هذه المعاملة حفيظة السيناتور الديمقراطي إليزابيث وارين والأغلبية في مجلس الشيوخ سوط ديك دوربين، كما ذكرت صحيفة «بوليتيكو».

فيما اتهم السيناتور وارن، مسؤولي إنفاذ القانون بمحاولة «كسر [السجناء] حتى يتعاونوا»، موضحًا أن «الحبس الانفرادي هو شكل من أشكال العقوبة القاسية والمضرة نفسياً«.

على الرغم من أن دوربين، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، يعتقد أن مبرر «السكن المقيد» (الحبس الانفرادي، وفقًا لبوليتيكو) موجود، إلا أنه يجادل لاستخدامه المقتصد للغاية.

سياج وأسلاك

بعد أعمال الشغب قامت السلطات بوضع سياج وأسلاك شائكة حول مبنى الكابيتول. وبحلول نهاية مارس 2021، حقق نظام المتاريس هذا سعرًا قدره 19 مليون دولار، وفقًا لـ USA Today.وتم نشر ما يقرب من 25000 من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لحراسة مبنى الكابيتول، وبقي ما يقدر بنحو 5000 إلى 7000 جندي حتى منتصف مارس (عبر Business Insider على MSN )، بتكلفة تقدر بنحو 483 مليون دولار (عبر فوربس).

وقام رجال الحرس الوطني هؤلاء، إلى جانبUSCP، بدوريات في الأرض بالبنادق، ودمروا الإحساس بالسلام وجعل المنطقة غير مرحب بها.

وظلت أجزاء من مبنى الكابيتول مفتوحة للجمهور محظورة، مما يمنع الوصول إلى المواقع التاريخية الشهيرة، ويمنع المناظر الخلابة للمنطقة، ويؤخر الاستجابة الطارئة لبعض الأحياء.

قاذفة الأنبوب

في أوائل سبتمبر، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لقطات جديدة لمشتبه به في تفجير الأنابيب قام بوضع متفجرات على مقعد بالقرب من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في 6 يناير (عبر NBC News ). في الفيديو، يرتدي المشتبه به سترة رمادية اللون وقناع ويحمل حقيبة ظهر. أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 800 مقابلة وتلقى 300 نصيحة، ومع ذلك لا يزال المفجر المزعوم طليقًا.

وهذا يطرح السؤال: ما الذي يعرفه تطبيق القانون عن المشتبه به؟ يعتقدون أن المشتبه به ليس من المنطقة بناءً على سلوكه والأدلة المؤيدة المقدمة خلال المقابلات مع السكان.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خريطة افتراضية توضح بالتفصيل مكان وجود المفجر المحتمل بين الساعة 7:30 و8:30 مساء 5 يناير.

ويواصل مساعد مدير مكتب واشنطن الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ستيفن إم دانتونو، مناشدة الجمهور، طالبًا النصائح التي قد تؤدي إلى توقيف محتمل.

انتحار 4 ضباط

انتحر أربعة من ضباط شرطة الكابيتول كانوا حاضرين في 6 يناير في الأشهر التي تلت الاحتجاج. وفقًا لمقال نُشر في USA Today بتاريخ 11 أغسطس، فقد شملوا جيفري سميث، هوارد ليبينجود، جونتر هاشيدا، وكايل دي فريتاج.

وأدلى ضباط آخرون بشهاداتهم حول الحادث. يصفون مشهدًا فوضويًا شعروا فيه بالمضايقة والخطر والتوبيخ من قبل الحشود المتجمعة تجاههم. وقال الضابط مايكل فانون لقناة CNBC،»كنت معرضًا لخطر التجريد من السلاح والقتل بسلاحي الناري، حيث سمعت هتافات» اقتله بسلاحه الخاص«.

ومما زاد الطين بلة، أن بعض الضباط أعربوا عن خيبة أملهم بشأن معاملتهم منذ أحداث الكابيتول، وبخاصة على أيدي المشرعين.

سجناء مجموعة J6

يُشار الآن إلى الأفراد المسجونين المتورطين في أعمال الشغب في الكابيتول باسم»سجناء J6«من قبل البعض. إلى جانب تحمل الحبس الانفرادي من دون إدانة، ادعى البعض سوء المعاملة من قبل ضباط الإصلاحيات. ووفقًا لـ CBS News، جاءت أكثر الاتهامات إثارة للصدمة من واشنطن العاصمة، المحامية إليزابيث باسكواليني، التي تدافع عن رايان سامسيل من بريستول، بنسلفانيا. سامسيل يواجه اتهامات بإسقاط ضابطة شرطة، مما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ. في مقابلة مع WUSA-TV نقلتها MSN، ادعى باسكواليني أن يديه قد تم ربطهما من قبل حراس السجن قبل تعرضه للضرب المبرح.

ويزعم أنه»عانى بالتأكيد من إصابات خطيرة، بما في ذلك كسر فكه، وكسر أنفه". كما ذكرت أن الضرب تسبب في فقدان سامسيل بصره في عينه اليمنى.

في 6 يناير 2021:

- اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات ترمب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي.

- أدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول.

- عطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

- تجمع المتظاهرون لدعم مزاعم ترمب المستمرة بأن انتخابات 2020 قد «سُرقت» منه.