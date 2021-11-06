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"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا

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"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا "الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا
في المؤتمر الصحفي لمستجدات

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض الدكتور رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، خلال المؤتمر التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بالدخول للمنشآت الرياضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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