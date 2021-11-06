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محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام

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محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام

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قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه جاري العمل في إنشاء وتطوير 13 وحدة صحية و4 وحدات إسعاف بمركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدات الخاضعة للتطوير هي «اعرب القوصة بقرية البلابيش قبلي، وقرية أولاد خلف، بنسبة تنفيذ بلغت 95% للوحدتين"، وكذلك الوحدات الصحية بنجع أحمد على، ونجع العرب والبنداري، ونجوع مازن، والمشايخ، وعزبة رضوان، وصديق المنشاوي، وهاشم عسيري بنسبة تنفيذ تصل إلى 55%.

وأشار الفقي إلى البدء في أعمال إنشاء 4 وحدات صحية جديدة بمركز دار السلام بنظام التأمين الصحي الشامل في قرى «البلابيش بحري، وأولاد الشيخ، ونجوع مازن، والعقارية»، لافتا إلى أنه تم البدء أيضا في إنشاء 4 وحدات إسعاف جديدة بقرى «البلابيش قبلي، والسلام، وأولاد سالم، وأولاد يحيي بحري بالعزبة».

المصرى اليوم

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