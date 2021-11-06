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وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر

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وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر

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زار وفد هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء شريف أحمد صالح، يرافقه نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة يحيى أبوزيد، قرية توماس وعافية، إحدى قرى التوطين على بحيرة ناصر، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير «حياة كريمة»وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في صعيد .

وزار وفد من ممثلي الهيئة القرية، التي تبعد القرية عن مدينة أسوان بنحو 250 كيلو متر جنوبا، حيث التقى مجموعة من الأهالي وتم الاستماع إلى مشاكلهم والتي كان من بينها عدم وجود كهرباء وأسفلت للطريق المؤدي لدخول القرية، وعربات إسعاف لأهالي القرية.

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