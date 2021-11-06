أخبار عاجلة

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

قدَّم 1007 حمامات «فاسدة» للجمهور.. القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة

Print
قدَّم 1007 حمامات «فاسدة» للجمهور.. القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة قدَّم 1007 حمامات «فاسدة» للجمهور.. القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث بوزارة الداخلية من القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة بتهمة حيازة 500 كيلو جرام من اللحوم ثبت أنها منتهية الصلاحية ومجهولة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث القاهرة أكدتها التحريات بقيام مطعم شهير بتقديم الوجبات جاهزة للجمهور منتهية الصلاحية، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

تم ضبط 277 كيلو جرام من دواجن «بورجر» ومقطعات لحوم، بالإضافة إلى 1007 طيور حمام تبين أنها لحوم فاسدة وغير صالحة الاستخدام الآدمي، تمهيدا لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.

وبمواجهة صاحب المطعم بالمضبوطات والتحريات اعترف بحيازتهما لها بقصد طرحها للجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة، قررت جهات التحقيق، حجز المتهم 24 ساعة لحين استكمال التحريات بحيازة دواجن وحمام فاسدة.

وطالبت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى معمل وزارة الصحة؛ لتحليلها وتأكد من طبيعتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خام

«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خام

الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد أرز أبيض

الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد أرز أبيض

التموين تضبط مخزن مواد كحليية بدون ترخيص

التموين تضبط مخزن مواد كحليية بدون ترخيص

من بينها 1222 تجاوز سرعة ..«شرطة التموين»: ضبط 4165 مخالفة متنوعة

من بينها 1222 تجاوز سرعة ..«شرطة التموين»: ضبط 4165 مخالفة متنوعة