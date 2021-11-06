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البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم

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البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم

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أفاد التلفزيون الرسمي السوداني، مساء اليوم، بأن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بإعفاء مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم.

وذكر التلفزيون أن البرهان قرر إعفاء صلاح الدين الحسن عبد الله من إدارة بنك العمال وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان بدلا منه.

كما شمل القرار إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية، صديق أحمد محمد من منصبه، وتكليف محمد صديق الحسن بإدارة البنك.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنه تقرر إعفاء كل من مدير بنك النيل، محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار، محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن، والطيب محمد أحمد بإدارة البنكين.

المصرى اليوم

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