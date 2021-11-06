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إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة

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إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة

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رصد الأطباء البيطريون لأول مرة انتقال عدوى إلى ضبعين في حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

ومنذ ظهر الفيروس أواخر عام 2019، رُصدت إصابات «كوفيد 19» بين أنواع عدة من الحيوانات مثل القطط والكلاب والأسود والنمور؛ وظهرت على الضبعين المصابين (22 و23 عامًا) أعراض خفيفة، منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف؛ إلا أن حديقة الحيوان قالت في بيان إنهما «يتمتعان بصحة جيدة، ويُتوقع أن يتماثلا للشفاء التام».

وأوصت وزارة الزراعة الأمريكية الأشخاصَ المصابين بفيروس كورونا، بتجنب الاتصال الوثيق بحيواناتهم؛ لحمايتها من العدوى المحتملة.

وارتبط فيروس كورونا منذ ظهوره في الخفافيش؛ حيث سادت نظريات أنه نشأ في هذه الحيوانات بكهوف نائية في الصين، وانتقل منها إلى البشر.

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