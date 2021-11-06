فاصل غنائي للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بعُمان بـ«الموسيقي العربية»

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تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ30، وبدأ قبل قليل على خشبة مسرح النافورة بفاصل غنائي للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان، وقدمت «أول مرة تحب يا قلبي»، و«الورد جميل» و«حلو الشمايل» و«مغرم صبابة».

وبعدها غنى المطرب ياسر سليمان أغاني «كعب الغزال يامتحني» و«مغرم صبابة» و«متى أشوفك»، فيما أدى المطرب أحمد عصام أغنية «يا ورد مين يشتريك»، وشدت فرح الموجي بأغنية «هو الحب لعبة».

ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني المطرب اللبناني وائل جسار ويشدو خلاله بعدد كبير من أغنياته.