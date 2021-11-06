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1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام

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1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام 1300 موظف لإدارة الحشود بالمسجد الحرام
يعمل منسوبو وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، ووكالة التفويج وإدارة الحشود العاملين بالمسجد الحرام، على دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال ما يزيد على 1300 موظف وموظفة.معايير عالمية

وتقوم الكوادر الوطنية المؤهلة، بإدارة عمليات دخول القاصدين من أبواب المسجد الحرام، عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات، وتحقيق الإجراءات الاحترازية، وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، مستمدة بالخبرات التراكمية للإدارات الخدمية والإدارية والتنسيق المشترك.

واستعانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تدريب وتوزيع الموظفين والموظفات، بالعديد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.


الوطن السعودية

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