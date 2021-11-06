أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

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كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته السادسة دورة «سميحة أيوب» خلال حفل افتتاحه، الذي أقيم منذ قليل على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ أربعة رموز مسرحية من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقدمت تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب -والتى تحمل الدورة السادسة اسمها- الفنانة الأردنية امل الدباس، والتي قالت: «إنها مدرسة مسرحية متكاملة امتداد لتاريخ طويل قوامه الاصاله والمعاشره، صاحبه الرصيد الكبير والمتنوع طرقت أبواب العالمية فاستقبلتها بكل الحب، كانت الجديره والقديرة، استحقت ان تستحوذ على انظار جمهورها في كل مكان انها سميحة في كل قلب بكل الحب والتقدير نقدم لكم حامله اسم الدوره السادسة سيده المسرح العربية سميحة أيوب«.

ثم تم تسليم «أيوب» درع التكريم من رئيس المهرجان.

كما تم تكريم رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، من دوله الإمارات العربية، وتم تكريم الفنان داود حسين من دولة الكويت، وتكريم مارك بيسون «بلچيكا»، بإعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.