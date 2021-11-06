محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

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قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بوضع حجر أساس مستشفى عمر الخيرى الذي تنفذه جمعية أهل الخير بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى وذلك بحضور اللواء خالد خلف الله وفتحى قنديل ورحاب الغول أعضاء مجلس النواب وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهل الخير وأهالى قرية النجاحية .

كما التقي محافظ قنا والوفد المرافق له آهالى القرية، متحدثا عن جهود الدولة وحجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها مؤخرا في كافة القطاعات الخدمية من خلال مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي صنفته الأمم المتحدة على منصتها الإلكترونية كأفضل برنامج تنموى على مستوى العالم، بالإضافة إلى الخطة الإستثمارية للمحافظة، مشيرا إلى أن حجم الإستثمارات التي تم إنفاقها على مدار ٧ سنوات تخطت حاجز ٤٦ مليار جنيه ساهمت في إحداث طفرة تنموية ملموسة لدى المواطنين في المدن والقرى على حد سواء، مؤكدا أن الدولة ما زالت تضخ استثماراتها في محافظات الصعيد لتحقيق مزيد من التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وضع حجر اساس مستشفى خيرى بقنا

وقدم محافظ قنا شكره وتقديره لجمعية أهل الخير لسعيها نحو خدمة المجتمع المحلي ودعمها لجهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات الخيرية تعد نموذجا للمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى في التعاون مع الحكومة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، مؤكدا إستعداد المحافظة لتقديم كل الدعم للإنتهاء من تنفيذ المستشفى في أسرع وقت ممكن، داعيا مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى تبنى مثل هذه المشروعات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمع والتيسير على المواطنين.

وضع حجر اساس مستشفى خيرى بقنا

من جانبهم، قدم أعضاء مجلس النواب شكرهم لمحافظ قنا لحضوره مراسم وضع حجر أساس المستشفى الخيرى مؤكدين أن المحافظة دائما ما تحرص على دعم مؤسسات المجتمع المدنى وما تنفذه من مشروعات لخدمة المجتمع بصفتها أحد الشركاء الأساسيين في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

وضع حجر اساس مستشفى خيرى بقنا

يُذكر أن مستشفى عمر الخيرى سوف يقام على مساحة ٩٠٠ م٢ تقريبا ويتكون من ٦ طوابق بتكلفة مالية حوالى ٢٥ مليون جنيه، وسوف يضم عدة أقسام طبية ( عناية مركزة، قسطرة قلب، مناظير، حروق وتجميل، جراحة، غسيل كلوى، رمد، حضانات أطفال، عيادات، معمل، أشعة، بنك دم ) .