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قال الكابتن سمير كمونة، نجم المنتخب المصري السابق، إنه الوحيد الذي توقع فوز النادي الأهلي على نظيره الزمالك في مباراة القمة 123 بستة أهداف في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز وانتهت بنتيجة 5-3.

أضاف خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أنه كان لديه كان لديه إحساس قوي بفوز الأهلي على الزمالك بـ 6 أهداف بعدما تابع تصريحات الفريق الأبيض قبل المباراة وتأكيدهم أنهم سوف يفوزون.

تابع سمير كمونة أنه تعرض للهجوم من الزمالك بعد تصريح أن الأهلي سيفوز بـ 6 أهداف، موضحا أن الأهلي بطل إفريقيا وأكثر فريق حصل على بطولة الدوري لذلك هو الأفضل، موضحا أن المباراة كانت من المفترض أن تنتهي 9-3.

أضاف سمير كمونة أن الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك بنتيجة 9-3، حيث يمتلك خبرات طويلة في مباراة القمة أمام الزمالك.

كشف كمونة أن الزمالك كان قويا خلال 10 دقائق في الشوط الثاني، موضحا أن الأهلي كان مشحونا بدرجة كبيرة للفوز على الزمالك وهو ما تحقق في النهاية.

وأكد سمير كمونة، أن الأهلي لعب بهدوء وتناسق دفاعي وهجومي للفوز بالمباراة، موضحا أن ديانج هو رجل المباراة وأفسد العديد من هجمات الزمالك، كما أن سيف الجزيري كان سيشكل خطورة على الأهلي.