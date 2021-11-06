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قال الدكتور مصطفى صالح السرو، استشاري التحول الرقمي، إن اهتمام الدولة المصرية بتكنولوجيا المعلومات قد اختفى تماماَ عام 2011 وتم إشاعة أن هناك الكثير من الوزارات تلجأ إلى الشركات الأجنبية للحلول لصناعة تكنولوجيا المعلومات ومستبعدة الشركات المصرية.

وأضاف "السرو"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن صناعات تكنولوجيا المعلومات هي صناعات متعددة ومنها صناعة البرمجيات أو صناعة السوفت وير، حيث أن مصر مؤهلة لكي تبدو متقدمة جدا في هذا المجال وتمثل رافد من الروافد المهمة جداً للاقتصاد المصري، خاصة وأن الدولة المصرية يمكن أن تكون من أهم الدول التي تقدم خدمات في صناعة البرمجيات لكل دول العالم مثل الهند.

وتابع: "كل ما يطلب شباب جامعيين متحمس مع تكثيف عمليات التدريب والتأهيل من وزراة الاتصالات والجامعات المصرية لكي يتم تأهيل الشباب لتلك الصناعة الفريدة من نوعها ليس لعشرات الآلاف من الشباب بل لمئات الآلاف للعمل في هذا المجال المهم للغاية والذي يعتبر المستقبل القريب للدولة المصرية".