أخبار عاجلة

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير: مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات

Print
خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات خبير: مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى صالح السرو، استشاري التحول الرقمي، إن اهتمام الدولة المصرية بتكنولوجيا المعلومات قد اختفى تماماَ عام 2011 وتم إشاعة أن هناك الكثير من الوزارات تلجأ إلى الشركات الأجنبية للحلول لصناعة تكنولوجيا المعلومات ومستبعدة الشركات المصرية.

وأضاف "السرو"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن صناعات تكنولوجيا المعلومات هي صناعات متعددة ومنها صناعة البرمجيات أو صناعة السوفت وير، حيث أن مؤهلة لكي تبدو متقدمة جدا في هذا المجال وتمثل رافد من الروافد المهمة جداً للاقتصاد المصري، خاصة وأن الدولة المصرية يمكن أن تكون من أهم الدول التي تقدم خدمات في صناعة البرمجيات لكل دول العالم مثل الهند.

وتابع: "كل ما يطلب شباب جامعيين متحمس مع تكثيف عمليات التدريب والتأهيل من وزراة الاتصالات والجامعات المصرية لكي يتم تأهيل الشباب لتلك الصناعة الفريدة من نوعها ليس لعشرات الآلاف من الشباب بل لمئات الآلاف للعمل في هذا المجال المهم للغاية والذي يعتبر المستقبل القريب للدولة المصرية".

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

محمد صالح: المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر

محمد صالح: المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر