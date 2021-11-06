★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، تعليقا على لقاء الأهلي والزمالك، إن نتيجة لقاء القمة ليست ثقيلة وهي مباراة في كرة القدم وكانت مباراة هجومية من الفريقين.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عمرو الدردير في مداخلة هاتفية بأحد البرامج: «لقاء القمة شهد 8 أهداف».

وتابع عمرو الدردير: «الحظ لعب مع النادي الأهلي بشكل كبير والهدف الأول للنادي الأهلي حظ»، مضيفا: «الزمالك بدأ المباراة بتفوق واضح في أول 10 دقائق».

وأكمل: «موسيماني تفوق على كارتيرون في الشوط الأول والزمالك تفوق في الشوط الثاني وفاز 3- 2 في الشوط الثاني».

وتابع: «نادي الزمالك بطل الدوري ومبارة القمة مباراة بـ 3 نقاط»، مضيفا: «لا إقالة لـ كارتيرون ونادي الزمالك لا يحاسب بالقطعة».