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استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة

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استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى فشل جميع جراحات السمنة، منها أنها تتم بدون حرفية أو أن المريض لم يلتزم بتعليمات العملية، مشيرًا إلى أنه من واجبنا كأطباء سمنة عمل إصلاح لهذه العمليات الفاشلة، فعلى سبيل المثال نقوم بعمل إصلاح لعملية تدبيس المعدة ونحولها لعملية تحويل مسار أو نقوم بإلغاءها تماما.

وأضاف «صبري»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في الآونة الأخيرة ظهرت أساليب لإصلاح تحويل مسار المعدة الكلاسيكي؛ حيث أننا أثناء الإصلاح نكتشف أن المعدة في الأصل حجمها كبير ولم يتم قصها بشكل جيد، ويمكن إصلاحها بتركيب باند أو حلقة حول المعدة في تحويل المسار الكلاسيكي والذي يعتبر من أقوى أنواع العمليات.

وأوضح أن عملية تكميم المعدة أحيانا يمكن أن تكون فاشلة، إذا تُرك جزء كيبر من المعدة، أو أن العملية أجريت بنجاح لكن المريض يُقبل على الحلوى والسكريات كثيراً، ففي هذه الحالة نحولها إلى عملية تحويل مسار، أو نعيد عملية تكميم المعدة مرة أخرى، إذا كان حجم المعدة كبير للغاية ويسمح بذلك، ونفضل تركيب الباند أو حلقة السيليكون أثناء تصحيح تلك العملية حتى لا يزيد الوزن مرة أخرى.

المصرى اليوم

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