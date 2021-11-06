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محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى تستهدف إزالة ٢٧٠٧ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٨٤٧ الف و٨١٣ م، و٦٧٥ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١١٧ فدان.

وأوضح محافظ قنا أن المرحلة الثالثة تستمر على مدار ثلاثة اسابيع من ٦ إلى ٢٦ نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية لمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت خلال اليوم الأول في إزالة ١٢ حالة تعدى بالمبانى على أملاك الدولة منها حالتين بمركز أبوتشت على مساحة ٢٣٥٠ م و٦ حالات بمركز فرشوط على مساحة ١٨٥٠ م و٤ حالات بمركز دشنا على مساحة ١٢٠ م، مؤكدا أن ملف إزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة يحظى بإهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يذكر أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة ١٨ التي تم تنفيذها خلال الفترة من ١٣ سبتمبر الماضى وحتى ٣ أكتوبر الجارى في إزالة ٤٠٢ حالة تعدى على أراضى الدولة بنسبة نجاح ١١٣٪؜ من الحالات المستهدفة حيث تم إزالة ٢٧٣ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى ١٧١ الف و٩٩٢ متر وإزالة ١٢٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٣٨٥ فدان و٢ قيراط.

كما نجحت المحافظة خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٨ التي تم تنفيذها خلال الفترة من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر الماضى في إزالة ٢٣٦ حالة تعدى على أراضى الدولة حيث تم إزالة ٢١٩ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة ٥٧ الف و٣٤١ متر وإزالة ٩٥ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠٥ فدان و٤ قراريط .

المصرى اليوم

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