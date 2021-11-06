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استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب

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استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب

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قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية، إن الروتين في العلاقة الزوجية أمر سلبي للغاية، مشددًا على ضرورة أن يقوم كلا الزوجين على الحفاظ على العلاقة من خلال بعض الأشياء مثل تقدير تعب الشريك الآخر أو من خلال الكلمة الطيبة، وهذا الأمر لا يجب إجراؤه كل يوم.

وتابع «سليمان»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن صحة العلاقات قائمة على أن يبذل كلا الطرفين مجهودًا لكي يجذب الطرف الآخر إليه، كما أن الذكاء العاطفي يعتمد على استرجاع المواقف الجميلة بين الطرفين.

وشدد على ضرورة ألا تقوم المرأة بالزواج من شخص مماثل لوالدها من أجل الحياة في سعادة، خاصة أن حب الأب مختلف عن حب أي شخص آخر.

المصرى اليوم

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