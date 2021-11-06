محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك»

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من شوارع حي شرق مدينة سوهاج، بعد انتهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بها، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتفقد المحافظ- خلال جولته التي جرت بحضور عامر عوض رئيس حي شرق مدينة سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بسوهاج- عددا من الشوارع المتفرعة من شارع التحرير، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، حيث تم الانتهاء من رصف 12 شارعا فرعيا بمساحة 18 ألف متر مسطح، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، عقب الانتهاء من أعمال تجديد المرافق بتلك الشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الفرعية.

ووجه محافظ سوهاج- خلال جولته- بالتوسع في زراعة الأشجار بشارع التحرير، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، وتغيير بعض كابلات الكهرباء من هوائي إلى أرضي.