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"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

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"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية "المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

وصل النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم إلى مدينة القاهرة؛ لحضور المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، واجتماع جمعية النواب العموم العرب.

وكان في استقباله المستشار النائب العام لجمهورية العربية حمادة الصاوي.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة العديد من النيابات العامة إلى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وسُبل تطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.

ويتضمن المؤتمر اجتماعًا لجمعية النواب العرب، وجمعية النواب الأفارقة، ويتخلله اجتماعات عامة وثنائية عدة بهدف التعاون المشترك لتعزيز آليات التعاون القضائي.

وينظم المؤتمر جمعية النواب العرب بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، ومنظمة الهجرة الدولية ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصاحبه عدد من الفعاليات والزيارات الميدانية.

النائب العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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